Am kommenden Wochenende ist Keschdekerb in Dannenfels. Die Donnersberggemeinde ist im Kreis eine Ausnahme, denn sie feiert gleich zwei Kerwen im Jahr.

Die Keschdekerb ist neben der im Juli stattfindenden Kerschekerb die zweite Kerwe, die jedes Jahr in Dannenfels gefeiert wird. Diese Kerwe ist in der Nordpfalz eine Besonderheit und kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Geschichte und Entwicklung von Dannenfels sind von Beginn an eng mit der Edelkastanie verbunden. Die Edelkastanie war 2018 „Baum des Jahres“. Da dieser Baum für Dannenfels eine ganz besondere Bedeutung hat, sozusagen der Wappenbaum ist, macht das die Dannenfelser, auch als „Keschdeköpp“ bekannt, besonders stolz. 2012 wurde der „dicke Keschdebaam“ zum „Champions Tree“, also Rekordbaum gekürt. Er gilt als vom Umfang her die größte Edelkastanie nördlich der Alpen.

Anlässlich der Keschdekerb bietet die Feuerwehr am Kerwesonntag am Feuerwehrgerätehaus ihr traditionelles Kerweessen an. Es gibt Schnitzel mit „Keschdegemies“ und Wirsing oder Rotkraut und Flammkuchen. Auch die Gastronomie stellt in den Monaten Oktober und November Gerichte „rund um die Keschde“ in den Mittelpunkt ihres Speiseangebotes.