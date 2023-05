Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Langweilig war es Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) im Jahr 2021 nicht. Während in anderen Orten viele Projekte, Veranstaltungen und feste Termine, bei denen die Ortsbürgermeister gebraucht werden, weggefallen sind, war in Kerzenheim irgendwie immer was los.

Andrea Schmitt ist eine, die anpackt. Im vergangenen Frühjahr hat sie als eine der Ersten in der Region mit hochmotivierten, freiwilligen Helfern ein Corona-Testzentrum im Ort auf die Beine gestellt.