Die Bauarbeiten in der Kerzenheimer Straße in Eisenberg gehen zügig voran. Nach den Arbeiten an den Wasseranschlüssen geht es nun an den Unterbau der Fahrbahndecke.

Helmut Zurowski, Leiter der Eisenberger Verbandsgemeindewerke, ist mit dem Baufortschritt sehr zufrieden. Während der Wintermonate hat auch das Wetter mitgespielt. Seit November 2021 waren in