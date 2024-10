Auf dem Waldsportplatz bei Kerzenheim drehen sich am Sonntag, 13. Oktober, die Räder. Beim Finallauf im Motorrad-Trial geht es nochmals um Punkte zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft und zum Saar-Pfalz-Cup.

Daher erwartet Sportleiter Jan Peters nochmals volle Klassen in den sieben Sektionen, die viermal zu bewältigen sind. Dabei geht es über Naturhindernisse wie Steine und Wurzelwerk. „Es kommt nicht auf die schnellste Zeit an, sondern um ein fehlerfreies Fahren in den einzelnen Sektionen“, erklärt der Sportleiter und international erfahrene Zweiradspezialist im Motorrad-Trial.

In die Landschaft sind unterschiedliche Streckenführungen eingearbeitet, die sich an der Leistungsstärke der Teilnehmer orientieren. Je höher der Leistungsstand, desto höher ist die Anforderung an den Trial-Fahrer. Am Start werden wiederum etliche Spezialisten aus der Region sein, die weitere Punkte in den Meisterschaften einfahren wollen.

Über 100 Teilnehmer

Die Teilnehmer gehen in Minutenabständen ab 10 Uhr auf die Strecke. Gegen 16 Uhr dürfte der letzte Wettbewerber im Ziel sein. Mehr als 100 Motorradsportler werden am Sonntag erwartet.

Besucher können sich an den einzelnen Sektionen auf und um den Waldsportplatz von den teils akrobatischen Einlagen der besten Fahrer aus dem saarländisch-rheinland-pfälzischen Raum freuen. Der Eintritt ist kostenfrei.