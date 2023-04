Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Stall ist derzeit auffallend leer auf dem Arleshof. Die meisten Schweine sind geschlachtet, der Landwirt und Marktbeschicker Markus Vorbeck, der zwei Mitarbeiterteams zum Verkauf seiner Erzeugnisse auf die Wochenmärkte der Region schickt, hat ganz bewusst die Bestände auf rund 20 Prozent nach unten gefahren. Der Hauptgrund: die Angst vor der Afrikanischen Schweinepest.

„Nach dem Ausbruch der Schweine-Seuche in Belgien und dem Auftreten der Krankheit im grenznahen Bereich in jüngster Zeit in Polen, rechne ich eigentlich jeden Tag damit, dass auch bei uns in Deutschland