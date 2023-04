Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die SG Appeltal ist nach fünf Spieltagen noch die einzig sieglose Mannschaft der A-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Nord. Am Freitagabend (19.15 Uhr) gastiert der TuS Göllheim zum Kerwespiel auf dem Münsterappeler Forstberg. Das gleiche Fest steigt in Sippersfeld. Dort erwartet die SG Eiche/Lohnsfeld am Samstag (17 Uhr) den SV Gundersweiler.

Zwei Remis, drei Niederlagen. Zuletzt eine 3:0-Pleite bei der SG Niederkirchen. Tabellenletzter. Vergangenes Jahr grüßte die SG Appeltal zum selben Zeitpunkt noch von ganz oben. Immerhin: Im