Tanzmusik, ein Brautpaar, Umzug und Entenrennen: Das und mehr bietet die Münchweilerer Kerwe von Freitag bis Dienstag.

Diese wird am Freitag, 17 Uhr, mit mehreren Fußballspielen eröffnet. Weitere Partien finden am Samstag ab 15 Uhr statt. Am Freitag sorgt DJ Ralf ab 20 Uhr im Festzelt für Stimmung (Eintritt frei), die „Klopferbar“ der Straußjugend ist geöffnet. Gegen 23 Uhr gräbt die Straußjugend die Kerwe aus. Am Samstag gibt es ab 20.30 Uhr Live-Musik und Tanz mit der Partyband „Atlantis“ (Eintritt ebenfalls frei). Um 22 Uhr wird das Kerwebrautpaar Franziska Hinze und Tim Andreas getraut.

Der Umzug startet am Sonntag um 14 Uhr, die Kerwerede mit Parre Simon Wollan und Mundschenk Nico Bayer schließt sich gegen 15.30 am Bürgerhaus an. Am Montag, 18 Uhr, beginnt das Entenrennen, am Dienstag ist die Straußjugend ab 10 Uhr zum „Eiergeien“ unterwegs. Um Mitternacht wird die Kerwe begraben. Die Gastronomie ist an allen Tagen gerüstet.