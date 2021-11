Einselthum feiert im Jahreslauf als letzte Gemeinde des Kreises ihre Kerwe. Am Wochenende ist es wieder soweit – Corona-bedingt kann das Fest aber erneut nur in abgespeckter Form stattfinden. So musste der Kerweumzug abgesagt werden.

Über die Bühne gehen wird dagegen am Samstag, 6. November, im Bürgerhaus die Inthronisierung des „Einselthumer Zwiwwelpaares“, ab 18 Uhr lädt die Hallengemeinschaft zur Musik von Ralf Dietz zum Kerwetanz ein (2G-Regel). Am Sonntag spielen ab 10.30 Uhr an gleicher Stätte die Einselthumer Musikfreunde zum Frühschoppenkonzert auf. Mittagessen sowie (ab 14.30 Uhr) Kaffee und Kuchen schließen sich an.

Der Feuerwehrförderverein wird zudem am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr mit seiner „Blaulichtbar“ am Dorfplatz vertreten sein. Hier haben auch nicht geimpfte, genesene oder getestete Besucher Zutritt.

Wie im Vorjahr werden die Kerweborsch am Sonntag die vorab bestellten und gefüllten Kerwetaschen für die „Kerb dehääm“ verteilen. Wulf Weller von Wellers Weinhäusel lädt bereits am Freitag, ab 18 Uhr, zum Schlachtbuffet und von Samstag bis Montag zu weiteren Speisen ein.