Mit einem Gottesdienst wird am Freitag um 18 Uhr auf dem Festzelt die Kerwe in Mörsfeld eröffnet. Gefeiert wird bis zum Montag auf dem Kerweplatz in der Schulstraße.

Nach dem Gottesdienst begrüßt Ortsbürgermeister Jan Volker die Gemeinde und der Kerwebaum wird aufgestellt. Danach gibt es Discomusik, Musikvoting durch free WiFi und Cocktails. Am Samstag unterhält ab 20 Uhr DJ Chicken die Kerwegemeinschaft mit Musik und sorgt für ausgelassene Stimmung. Sonntag ist ab 11 Uhr Frühschoppen mit musikalischer Begleitung des Spielmannszuges Kriegsfeld. Ab 14 Uhr steht die Kerwerede auf dem Programm und um 15 Uhr gibt es Kaffee und selbstgemachten Kuchen. Ab 16 Uhr startet das Spaß-Tischkickerturnier für alle ab 16 Jahren. Den Abschluss der Kerb bilden Montag die Freifahrten für die Kinder (ab 17.30 Uhr) und die Kerwebeerdigung. An allen Kerwetagen wird für das leibliche Wohl auf dem Kerweplatz mit Steaks vom Schwenkgrill, Grillwürsten und Pommes bestens gesorgt sein. Hinzu kommen die täglich wechselnden Kerwespezialitäten. Freitags gibt es eine frische Champignonpfanne, samstags Gyros mit Tzaziki und sonntags Spießbraten. Wie gewohnt gibt es montags Leberknödel mit Sauerkraut.