Die 140-Einwohner-Gemeinde Dörrmoschel hat 1983 begonnen, nach längerer Pause wieder alljährlich die Kerb zu feiern. Dieses Jubiläum steht im Zentrum des diesjährigen Geschehens von Freitag, 19. bis Montag, 22. Mai.

Wie Ortsbürgermeister Uwe Rainau mitteilt, wird die Dekoration im Bürgerhaus im Stil der 1980er Jahre gestaltet – die Veranstalter würden sich freuen, wenn auch die Gäste in entsprechenden Outfit erscheinen würden – vor allem möglichst schrill. Jedes 80er Jahre Outfit wird mit einem Freigetränk belohnt.

Los geht es am Freitagabend mit dem Aufhängen des Kerwestraußes. Am Samstag gibt es das Kerweessen ab 18 Uhr, am Sonntag ab 11.30 Uhr. Für die Kinder steht samstags und sonntags eine Hüpfburg zur Verfügung. Außerdem gibt es eine Ecke mit Kinderschminken und Büchsenwerfen. Am Kerwemontag ist das Bürgerhaus ab 17 Uhr geöffnet, als besondere Attraktion gibt es Haxen und Leberknödel.