Von Freitag, 22., Montag, 25. Juli, lädt die Kerwegemeinschaft, in der die Ortsgemeinde, Vereine, die Kerwemääd und -borsch sowie politische Gruppen vertreten sind, zur Kerschekerb ein – erstmalig wieder an und in der Turn- und Festhalle. Am Freitag stehen ab 19 Uhr das Kerwespiel und die „Ausgrabung der Kerwe“ im Sportheim an.

Um 10 Uhr startet am Samstag ein bayerischer Frühschoppen am Sportheim, ab 20.30 Uhr gibt’s Live-Musik mit den Docs in der Turn- und Festhalle (Einlass 19.30 Uhr). Der Sonntags-Frühschoppen beginnt um 11 Uhr mit dem Dannenfelser Musikverein in der Turn- und Festhalle, um 14 Uhr startet an der Raiffeisenhalle der Umzug – anschließend Kerweredd und Musik mit Kalli Koppold. Nach dem Leberknödelessen am Montag ab 11 Uhr im Landhotel Berg gibt es ab 15 Uhr an der Turn- und Festhalle einen Spielenachmittag mit den Kerweborsch und -määd, ab 18 Uhr spielen die Seasons. Nach Einbruch der Dunkelheit steigt das traditionelle Höhenfeuerwerk mit anschließender „Grabrede“.

An allen Tagen herrscht Barbetrieb mit Happy Hour von 21 bis 22 Uhr.