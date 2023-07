Am kommenden Wochenende findet wieder eine Kerwe in der Ortsmitte von Gehrweiler statt – allerdings ohne Umzug. Sie beginnt am Samstag und endet am Montag.

Offizieller Beginn ist am Samstag ab 18 Uhr mit Live-Musik der Band „Sergeant“. Der Kerwesonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen mit Mittagessen. Wegen der kaum erfüllbaren Auflagen verzichtet die Kerwejugend auf einen Umzug. Um 14 Uhr wird allerdings der Kerwekranz aufgezogen, und der Kerweredner wird von vielen kleinen und größeren Missgeschicken seiner Mitbürger berichten. Danach gibt es Kaffee und Kuchen, und die Band „Dinos“ unterhält die Gäste mit Live-Musik.

Der traditionelle Frühschoppen am Kerwemontag beginnt um 10.30 Uhr mit musikalischer Begleitung von Entertainer Wolfgang Bayer aus Nussbach und wird sich bis in die Abendstunden hinziehen. Während aller Kerwetage stehen ein Karussell sowie Buden auf dem Dorfplatz. Außerdem gibt es Stände für Essen und Getränke.