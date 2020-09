Am Mittwoch zwischen 2 und 9 Uhr wurden an einem Pkw in Kirchheimbolanden beide Kennzeichen entwendet. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie einfach aus der Halterung herausgeklickt. Die Täter sind unbekannt. Das Fahrzeug war in der Bahnhofstraße vor einem Anwesen geparkt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 06352 911-0 zu melden.