Am Samstag wurden ein Fahrzeugführer und dessen Pkw in Börrstadt von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Beamten gleich mehrere erhebliche Verstöße fest. Bereits zu Beginn der Maßnahme fiel auf, dass am Kennzeichen Veränderungen vorgenommen worden sein dürften – Verdacht auf Urkundenfälschung. Im weiteren Verlauf der Kontrolle händigte der Fahrzeugführer einen Führerschein aus, der ebenfalls mehrere Auffälligkeiten aufwies. Doch damit nicht genug. Auf Nachfrage räumte er den Konsum von Betäubungsmitteln vor Fahrtantritt ein. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden verschiedene Betäubungsmittel, sowie ein waffenrechtlich relevanter Gegenstand gefunden. Gegen den Fahrer, sowie gegen die Fahrzeughalterin wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.