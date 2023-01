Das vordere Kennzeichen haben bislang unbekannte Täter an einem Auto gestohlen, das in der Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße in Kirchheimbolanden in einer frei zugänglichen Hofeinfahrt geparkt war. Der Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen vergangenem Samstag (Silvester), 19 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr. Hinweise an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.