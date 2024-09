Unbekannte haben am Montag im Zeitraum zwischen 13.45 und 14.20 Uhr das hintere Kennzeichen eines grauen BMW entwendet. Das Fahrzeug war nur für kurze Zeit auf einem Parkplatz in der Ringstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 9170 entgegen.