Eine junge Familie kommt aus Frankfurt, ein nicht mehr ganz so junges Paar aus Hamburg, ein weiteres aus Sippersfeld. Die drei Paare – und zehn weitere Bauherren – leben bald Haus an Haus im Wohnpark 2020 in Höringens Heckwiese. Bisher sind dort erst Fundamente fertig. Die künftigen Nachbarn nutzen aber die Chance, sich bereits kennenzulernen.

Mangelwirtschaft auf der einen, explodierende Preise auf der anderen Seite: Bauen ist in diesen Tagen kein Vergnügen. Wenn da auch noch ein Hang nässt, Baufirma und Erschließungsträger