Keltendorf Steinbach soll am 2. April die Saison beginnen. Bis 31. Oktober ist die Einrichtung dann wieder an allen Sonn- und Feiertagen geöffnet, von Montag bis Samstag außerdem für angemeldete Gruppen. Der Donnersberg-Touristik-Verband (DTV) sucht dafür noch Gästeführer, Kassenpersonal sowie Workshop-Betreuer auf Stundenbasis. Die Workshop-Betreuer führen Kindergruppen durch Mitmach-Programme wie beispielsweise Filzen, Pfeilbau, Bogenschießen und Tonarbeiten. Der DTV sucht speziell Personen ab 16 Jahren, die sich für das Leben in der Eisenzeit interessieren und bereits Kenntnisse über die Kelten besitzt oder bereit ist, sich diese anzueignen. Eine entsprechende Schulung wird vor Saisonbeginn im März stattfinden. Weitere Informationen und Bewerbungen unter Telefon 06352 1712, per E-Mail an info@keltendorf-steinbach.de oder persönlich beim Donnersberg-Touristik-Verband am Römerplatz in Kirchheimbolanden.