Demnächst wird man bei Bestattungen auf dem Friedhof in Kerzenheim wohl Seniorinnen sehen, die eine Bierzeltgarnitur – also zumindest die Sitzbank – in Richtung Aussegnungshalle schleppen. Das ist die Konsequenz aus einer Entscheidung der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Donnersberg. Die hat nämlich befunden, dass die Gemeinde den Haushaltsansatz für neue Stühle in der Aussegnungshalle streichen muss.

Die 70 Jahre alten Holzstühle, die von den Gemeindemitarbeitern mühevoll immer wieder zusammengeleimt werden, seien noch gut genug, habe man im Kreishaus entschieden, informierte Kerzenheims Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) am Ende der Gemeinderatssitzung am Montagabend.

Gibt man im Internet den Begriff „Stapelstuhl“ ein, sieht man, dass ein solcher – ein solides Modell mit Metallrahmen und passendem schwarzem Bezug für die Leichenhalle – für beispielsweise 20,79 Euro (dabei ist die Mehrwertsteuer schon enthalten) erstanden werden könnte. Bei 70 Stühlen und unter Berücksichtigung eventueller Lieferkosten also eine Summe im Bereich zwischen 1470 und 1600 Euro. Nicht einmal mehr das will die Kommunalaufsicht einer Gemeinde zugestehen.

Peinlich dabei ist, dass wohl keiner im Kreishaus die Rechnung aufmacht, was es gekostet hat, die alten Holzstühle in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu leimen. Dass die Mitarbeiterstunde eines kommunalen Bediensteten teuerer ist als ein neuer Stuhl, sollte im Kreishaus angekommen sein.

Schmitt jedenfalls hat angekündigt: „Wir werden die 70 Jahre alten Stühle nicht mehr reparieren“ – was auch vernünftig ist, denn die hölzernen Teile haben ihre Dienste wirklich geleistet. Also bitte nicht wundern, wenn bei Bestattungen demnächst die Trauergäste mit der Bierbank auf dem Kerzenheimer Friedhof auftauchen. Eine ältere Frau hat es angekündigt: „Dann bringe meehr unser Bierbank halt selber mit.“

Übrigens ist die Behörde, die neue Stühle für die Kerzenheimer Aussegnungshalle verweigert, auch diejenige, die in Zeiten, in denen viele Bürger kaum noch die Kosten für Strom und Gas aufbringen können, die Forderung erhebt, dass die Gemeinde die Grundsteuer noch weiter erhöht als bisher schon geschehen. Grundlage ist ein Gerichtsurteil, das besagt, dass Gemeinden ihre Steuerkraft voll ausschöpfen müssen. Bürgernah ist anders ...