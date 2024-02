Die Sonne wird im Laufe der nächsten Wochen nur selten zu erblicken sein, dennoch bleiben die Temperaturen im milden Bereich. Ab Wochenmitte können wir Regen erwarten.

Am Rande der Hochdruckzone über Südwesteuropa driften vom Atlantik schwache Störungsgebiete Richtung Europäischen Kontinent. Mit der südwestlichen bis westlichen Strömung gelangt dabei weiterhin zu milde Luft für die Jahreszeit nach Mitteleuropa. Ab Wochenmitte wandert ein kräftiges Tiefdruckgebiet zu den Britischen Inseln und anschließend zum Nordmeer. Es schickt uns dann neben Regenwolken auch etwas kältere Nordatlantikluft. Ein richtiger Wintereinbruch scheint sich aber bis auf weiteres nicht abzuzeichnen.

Vorhersage

Montag: Abgesehen von kleineren Lücken bleiben die Wolken deutlich in der Überzahl und gelegentlich fällt etwas Regen oder es gehen örtliche Schauer nieder. Die Temperaturen klettern tagsüber zum Teil wieder in den zweistelligen Bereich.

Dienstag: Auch am Dienstag bleibt der Himmel meistens wolkenverhangen. Es sollte jedoch in der Regel trocken bleiben. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Vortag ein wenig nach unten.

Mittwoch: Die Wolken behalten die Oberhand und lassen kaum Sonnenlicht durch. Zum Abend hin kann es bei auffrischendem Südwestwind auch tröpfeln. In der Nacht auf Donnerstag verstärkt sich der Regen. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Donnerstag: Aus kompakten Schichtwolken regnet es für längere Zeit und zum Teil auch wieder intensiver. Bei lebhaftem Südwestwind bleibt es aber noch mild.

Weiterer Trend

Auch am Freitag sowie am Wochenende geben die Wolken den Takt beim Wetter an. Sonnige Phasen bleiben wohl eher die Ausnahme. Nur selten fällt Regen oder es treten kleinere Schauer auf. Die Luft kühlt insgesamt etwas ab. Leichter Nachtfrost ist aber nur dann zu erwarten, wenn der Himmel mal für längere Zeit aufklaren sollte.