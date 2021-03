Derzeit ist es ein Auf und Ab mit den Corona-Zahlen im Donnersbergkreis: Nach den 14 am Vortag hat das Gesundheitsamt am Freitag keine Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht auf 30,5 zurück, damit springt die Corona-Warnampel wieder von Orange auf Gelb. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie positiv getesteten Personen beträgt weiterhin 1643. Bisher sind im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion 54 Todesfälle zu beklagen. Von den momentan 50 aktiven Fällen werden sechs Patienten im Krankenhaus behandelt. Die meisten bekannten Infektionen gibt es aktuell in der VG Eisenberg mit 26, die wenigsten in der VG Kirchheimbolanden und der VG Winnweiler mit jeweils vier.