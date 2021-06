Im Donnersbergkreis wurden am Mittwoch keine weiteren Sars-CoV-2-Infektionen registriert, neue Zahlen gibt es vom Gesundheitsamt erst wieder nach dem Feiertag. Damit bleibt die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens auf 2545 angestiegen, davon gelten 2453 Personen als genesen. Es gibt einen weiteren Todesfall, sodass es nun 67 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gibt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit 19,9 wieder im grünen Bereich. Nach aktuellem Stand sind 25 aktive Infektionsfälle bekannt; ein Patient wird im Krankenhaus behandelt.

Da der Donnersbergkreis nun an mehr als fünf aufeinanderfolgenden Werktagen einen Inzidenzwert unter 50 hatte und zudem die dritte Stufe des Landesplans angelaufen ist, sind ab Mittwoch folgende Lockerungen in Kraft getreten: