Zum zweiten Mal in Folge findet in Eisenberg keine traditionelle Kerwe statt. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig entschieden. Damit geht es der Stadt nicht anders als vielen anderen Kommunen, die größere Feste erneut pandemiebedingt aus dem Veranstaltungskalender gestrichen haben.

Mit der Feststellung, dass es unter den „aberwitzigen“ Voraussetzungen „nicht möglich ist, die Kerwe zu gestalten“, eröffnete Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG)