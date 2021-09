Zwar musste die normalerweise am ersten September-Wochenende stattfindende Bolander Kerwe auch in diesem Jahr coronabedingt abgesagt werden. Aber einen kleinen Ersatz gibt es dennoch: Die Kerweborsch haben sich einiges einfallen lassen und laden für Samstag, 4., und Sonntag, 5. September, auf den Marktplatz zu den „Bolander Traditionstagen“ ein. Los geht es am Samstag um 16 Uhr mit einem Platzkonzert des örtlichen Musikvereins; im Anschluss sorgt ein DJ für Stimmung. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, es gibt zudem mehrere Stände für Kinder. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit Live-Musik, auch hier kommt das leibliche Wohl nicht zu kurz. Der Eintritt am Samstag ist frei, tags darauf sind fünf Euro zu zahlen. Es gilt die 3G-Regel: An dem Fest teilnehmen darf nur, wer nachweislich geimpft, genesen oder getestet ist.