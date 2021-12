Die Korbjägerinnen des BBC Fastbreakers Rockenhausen starten vorzeitig in die Weihnachtspause. Das für kommendes Wochenende angesetzte Meisterschaftsspiel der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 1 gegen die TSG Maxdorf wurde auf 5. März verlegt. Auch die Herren spielen nicht mehr.

Die Nordpfälzerinnen sind das nächste Mal erst wieder am 16. Januar in der Auswärtspartie beim Liga-Schlusslicht SC Lerchenberg gefordert. „Nachdem bei den Herren der kommende Gegner SG Ludwigshafen/Frankenthal um eine Spielverlegung bat, hat unsere Sportwartin Petra Kontic auch die davor terminierte Partie der Damen verlegt“, erklärte Claudia Manz-Knoll auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Ausrichtung von Heimspielen sei aktuell in Rockenhausen ohnehin nicht einfach.

„In unserer eigentlichen Trainings- und Spielhalle, der Donnersberghalle, wird ein Impfzentrum eingerichtet. Und die kleine Ausweichhalle, die Realschulhalle, wurde kurzfristig bis 31. Januar gesperrt“, so die BBC-Sprecherin. „Wir stehen in Gesprächen mit der Verbandsgemeinde und sind aktuell auf der Suche nach Lösungen. Die kurzfristigen Spielverlegungen bei den Herren und Damen am kommenden Wochenende geben uns etwas mehr Zeit.“

Die nächsten Heimspiele der Fastbreakers sind bei den Herren in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz (gegen den Spitzenreiter Eintracht Lambsheim) und Damen (gegen Tabellenzweiten ASC Theresianum Mainz) erst im neuen Jahr, am 22. Januar, terminiert.