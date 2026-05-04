Im Donnersbergkreis kommt es derzeit zu einer Störung im Glasfasernetz der Deutschen Glasfaser. Betroffen sei auch der Notrufknopf einer 91 Jahre alten Frau.

Kein Internet, kein Telefon: Ein RHEINPFALZ-Leser aus Albisheim berichtet, dass bei ihm seit Sonntag in den frühen Morgenstunden Internet und Telefon ausgefallen sind. Besonders problematisch sei der Ausfall für seine 91 Jahre alte Mutter, deren Notrufknopf des Deutschen Roten Kreuzes wegen der Störung derzeit nicht funktioniere. Das sei „natürlich extrem ärgerlich“, so der Leser. Vom Betreiber seien keine Informationen darüber zu erhalten, wann Internet und Telefon wieder funktionieren.

Und er ist damit nicht allein: Im Donnersbergkreis kommt es derzeit zu einer Störung im Glasfasernetz. Betroffen sind mehrere Orte in Rheinland-Pfalz und Hessen, unter anderem Marnheim, Kirchheimbolanden, Göllheim, Flörsheim-Dalsheim, Bad Kreuznach, Trebur, Sprendlingen, Langenlonsheim-Stromberg und Albig. Wie die Deutsche Glasfaser mitteilt, besteht die Störung seit dem 2. Mai 2026 um 16.53 Uhr. Dadurch kann es bei den Diensten Internet und Telefon zu Beeinträchtigungen und vorübergehenden Ausfällen kommen. Betroffen sind Privat- und Geschäftskunden. Wann die Störung behoben ist, ist laut Mitteilung auf der Homepage des Unternehmens bislang nicht bekannt.