Spitzenspiel in der A-Klasse: Der Vierte TuS Göllheim empfing am Sonntag vor 140 Zuschauern den Tabellenzweiten ASV Winnweiler. Am Ende muss sich das Heimteam ärgern.

Am Ende stand im A-Klasse-Topspiel ein 0:0, das sich für die Platzherren wie zwei verlorene Punkte anfühlte. Der ASV dagegen nahm den Punkt gerne mit, denn Winnweiler verteidigte den zweiten Rang, da auch der Dritte im Bunde im Kampf um die Teilnahme an den Aufstiegsspielen, der SV Mölschbach, am Sonntag beim SV Wiesenthalerhof nicht über ein 1:1 hinauskam. Winnweiler steht hinter dem enteilten Spitzenreiter SG Siegelbach/ Erfenbach (52 Punkte) bei 39 Zählern. Mölschbach und Göllheim sind punktgleich, haben 37 Zähler.

Die Partie bei netten Frühlingstemperaturen und Sonnenschein begann mit Vorteilen für Winnweiler. In den ersten 20 Minuten setzte der ASV die Göllheimer mit aggressivem Pressing unter Druck, gewann viele zweite Bälle und hielt den TuS vom eigenen Tor fern. „Wir hatten uns ja einiges vorgenommen. Das 0:7 aus dem Hinspiel zu Hause gegen Göllheim wollten wir unbedingt wettmachen und wir haben in den ersten 20 Minuten auch sehr gut gepresst“, sagte ASV-Trainer Pascal Weber. Seine Mannschaft zeigte in dieser Phase, warum sie zu Recht im oberen Tabellendrittel steht.

Starker ASV-Torwart

Doch nach dieser Anfangsoffensive bekam Göllheim das Spiel immer besser in den Griff. „Am Anfang war bei uns Chaos, dann ging es“, sagte TuS-Spielertrainer Daniel Fattler, der nach langer Verletzungspause erst einmal nur von außen coachen möchte. Die Göllheimer übernahmen die Kontrolle, ließen den Ball gut laufen und erspielten sich klare Möglichkeiten. Volkan Gönül (25.) und David Schäfer (32.) liefen völlig alleine auf das Winnweiler Tor zu, scheiterten aber beide am ganz starken ASV-Torwart Luca Krehbiel.

Auch im zweiten Durchgang waren die Göllheimer die engagiertere Mannschaft – und wieder hatte der TuS Riesenchancen. Joshu Hipp verzog knapp (51.), Zehn Minuten später lief erneut mit Leonard Avdylaj ein Göllheimer Akteure ganz alleine auf das gegnerische Gehäuse zu. Doch wieder parierte Krehbiel (61.), Der ehemalige ASV-Spieler Ali Jito kam von der Bank und hätte auch zum Matchwinner der Göllheimer werden können. Doch auch er fand in Krehbiel seinen Meister (76.). TuS-Coach Fattler musste in der 89. Minute entsetzt von außen zusehen, wie Hipp aus sieben Metern neben das Tor schoss. Vom ASV war offensiv im zweiten Durchgang kaum mehr was zu sehen. Mats Böcher schoss aus guter Position im Göllheimer Strafraum vorbei (63.). Mehr kam nicht mehr beim ASV, der dann letztlich in der Schlussphase nur noch das Remis über die Zeit bringen wollte.

Ärger bei Fattler

„Wir hätten heute auf jeden Fall gewinnen müssen, waren klar überlegen, aber machen diese klaren Abschlüsse nicht“, klagte TuS-Coach Fattler nach der Nullnummer. Seine Mannschaft investierte viel, dominierte weite Strecken der Begegnung – doch im Abschluss fehlte die Konsequenz. Die Nachricht, dass Konkurrent Mölschbach nicht über ein Unentschieden hinauskam, ärgerte Fattler dann noch mehr. „Die große Chance, Boden gutzumachen, haben wir nicht genutzt.“ ASV-Trainer Weber sagte: „In den ersten 70 Minuten war es ein ausgeglichenes Spiel. Dann haben beide Mannschaften, die zu Recht da oben stehen, Kräfte gelassen. Aber ich bin mit dem Unentschieden sehr zufrieden. Hier werden noch andere Mannschaften ihre Punkte lassen.“