Dass Menschen ihre Freiheit zurück haben wollen, dass sie Partys feiern und wieder zusammen Spaß haben wollen, das alles könne er gut verstehen, schreibt uns Hermann Krämer aus Kirchheimbolanden in die Redaktion. Selbst die Tatsache, dass mancher nicht mehr bereit sei, die Regeln zu befolgen, sei für ihn nachvollziehbar. Das Bild, das sich ihm bei einem Spaziergang allerdings am Kriegerdenkmal in Kirchheimbolanden bot, dafür fehle ihm jedes Verständnis. „Das ist nur traurig und beschämend“, so der Leser. Plastikbecher und Pappverpackungen für Burger&Co waren dort als Reste einer vermutlich nächtlichen Zusammenkunft am Wochenende liegen geblieben und boten Spaziergängern einen schäbigen Anblick. Es dürfte, so vermutet Hermann Krämer, wohl einige Mühe gekostet haben, all das dort hin zu bringen. Schon jetzt wolle er sich bei den Mitarbeitern des Bauhofs bedanken, die den ganzen Abfall wohl irgendwann beseitigen müssen.