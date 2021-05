Sommerwetter lockt auch in diesen Tagen die Menschen hinaus in die Natur. Die Badeweiher der Region sind teilweise überfüllt und so mancher Zeitgenosse will sich daher gern im Landschaftssschutzgebiet Erdekaut entspannen. Denkste! Seit wenigen Tagen wird auf Tafeln hingewiesen, was man bislang eigentlich schon wusste: Baden in den dortigen Gewässern, ehemalige Ton-Abbaustätten, und Sonnebaden ist dort nicht erlaubt.

„Diese Schilder waren offensichtlich längst überfällig“, meinte Rangerin Simone Wilhelm im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Sie hatte mehrmals erlebt, dass Menschen vor allem am großen Teich Abkühlung im Wasser suchten. Aber auch das Sonnenbaden war zuletzt ein Problem: „Wir hatten schon Tage, da waren mehrere Decken auf dem Boden ausgebreitet und die Leute sonnten sich“. In den meisten Fällen reichte der freundliche Hinweis, dass das in der Erdekaut nicht erlaubt sei. In manchen Fällen fiel auch das eine oder andere böse Wort, aber am Schluß waren die Leute einsichtig.

Das Eisenberger Ordnungsamt der Verbandsgemeinde schickt in unregelmäßigen Abständen ihr Personal in die Erdekaut, um auch hier ein wachsames Auge auf das Erholungsgebiet zu werfen. Aktenkundig wurde bislang noch niemand, aber in einzelnen Fällen war auch hier eine Ansprache notwendig.

Der Corona-Lockdown hat übrigens auch in der Erdekaut seine Spuren interlasssen. Während der monatelangen Schließung des Landschaftsschutzgebietes hatten sich im Frührjahr zwei Graugans-Paare und ein Schwan auf dem Areal niedergelassen. Offenbar durch die Präsenz dieser „Neulinge“ in der Erdekaut haben sich offenbar die heimischen Enten und Blässhühner verzogen. Mittlerweile sind die gefiederten Gäste aber auch nicht mehr da.