Kaum Regen, nur zeitweise Sonne, mittlere Temperaturen: Das Wetter in dieser Woche wird durchschnittlich.

Tief- oder Hochdruckzentren machen in den nächsten Tagen einen Bogen um die Region. Zwischenzeitlich könnte leichte Labilität ein geringes Schauerrisiko auslösen, ansonsten erwartet uns aber eher freundliches Wetter. Die Temperaturen entsprechen dabei in etwa der Jahreszeit. Von Freitag auf Samstag quert voraussichtlich von Nordwesten eine schwache Front, die einige Regengüsse im Gepäck hat.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit einer Mischung aus Sonne und Wolken – mal werden die Wolken etwas dunkler und mächtiger, mal sind die sonnigen Phasen länger. Bis auf wenige schwache Schauer bleibt es aber vermutlich trocken. Die Temperaturen klettern tagsüber auf erträgliche Werte.

Dienstag: Nach einer meist sternenklaren Nacht strahlt zunächst die Sonne. Im Laufe des Vormittags entwickeln sich mächtigere Haufenwolken, die aber nur ganz vereinzelt leichte Schauer produzieren. Die Temperaturen steigen ein wenig an.

Mittwoch: Sonne und Wolken halten sich in etwa die Waage, dabei sollte es aber trocken bleiben. Die Temperaturen verändern sich nur wenig.

Donnerstag: Es bleibt bei einem Wechselspiel aus sonnigen Phasen und dichteren Wolken mit geringem Schauerrisiko. Die Temperaturen bewegen sich im frühlingshaften Bereich.

Weiterer Trend

Am Freitag ändert sich nicht viel. Die Temperaturen steigen jedoch etwas an und überschreiten zum Teil die 20 Grad-Marke. In der Nacht zu und am Samstag selbst kann es zu einigen Regengüssen kommen. Ab Sonntag wird es wieder freundlicher und frühlingshaft.