Das Coronavirus ist ein ungemütlicher Geselle. Wird es auch dafür sorgen, dass die von vielen Menschen so gern besuchten Weihnachtsmärkte ausfallen? Wir haben bei den Verbandsgemeinden nachgefragt, und es ist wie erwartet: Die Aussichten sind trüb.

Eisenberg

„Momentan wissen wir noch nicht, wie es im Dezember weitergeht, aber da unser Weihnachtsmarkt für den 1. Advent, also am Wochenende, 28. und 29. November, stattfinden sollte und das in die Zeit der derzeitigen Beschränkungen fällt, wurde uns die Entscheidung abgenommen“, sagt Eisenbergs Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG), der noch ergänzt: „Ohne soziale Kontakte macht ja auch der Weihnachtsmarkt echt keinen Spaß – wer will sich schon eine Bratwurst holen und die alleine irgendwo essen, ohne sich mit anderen zu unterhalten?“

Steinborn

Ob es in Steinborn einen Weihnachtsmarkt geben wird, steht noch in den Sternen. Ivonne Hofstadt, die als Vorsitzende des Vereins Leben und Wohnen in Steinborn (LWS) bisher den Markt organisiert hat, erklärt: „Unser Ziel war immer ein kleiner zentraler Weihnachtsmarkt, auf dem sich alle treffen – wir wollen nichts entzerren, weil dadurch die Gemütlichkeit verloren geht.“ Allerdings gebe es noch keine Absage. Hofstadt: „Es findet nächste Woche eine Sitzung beziehungsweise eine Telefonkonferenz diesbezüglich statt.“

Ramsen

Der Ortsbürgermeister aus Ramsen, Adolf Ruster (FWG) erläutert: „In unserem 300 Quadratmeter großen Klosterhof sind die Corona-Vorschriften nicht einzuhalten – derzeit dürften sich dort noch 30 Personen aufhalten, nämlich eine pro zehn Quadratmeter. Es könnte aber durchaus passieren, dass diese Vorgabe im Dezember verdoppelt wird und dann dürften nur noch 15 Leute rein – das ist nicht umsetzbar für unseren Adventsmarkt, der ursprünglich für das zweite Wochenende im Dezember geplant war. Deshalb wird es von Gemeindeseite keinen Markt geben.“

Kerzenheim

In Kerzenheim war der Weihnachtsmarkt für das erste Adventwochenende geplant. Er fällt coronabedingt aus. „Eine Alternative haben wir noch nicht geplant, wir möchten zuerst die nächsten Corona-Beschränkungen abwarten“, informiert Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU). Wenn überhaupt, meint sie, könnte es vielleicht einen Weihnachtsnachmittag geben.

Göllheim

Auch Göllheim verzichtet auf einen Weihnachtsmarkt. Stattdessen ist bisher ein überschaubares Open-Air-Konzert des Musikvereins am zweiten Adventssonntag vor dem alten Gaulsstall geplant. „Die Weihnachtsbeleuchtung wird es wie immer geben, und auch die Krippenfiguren im Gaulsstall“, erklärt Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller (CDU). „Das Restaurant ,Goldenes Ross’ klinkt sich eventuell mit einer kleinen Hofweihnacht ein. Das natürlich nur, wenn die Gastronomie im Dezember ihre Räume wieder öffnen darf.“

Rockenhausen

In Rockenhausen hatte man einen Markt im Schlosspark ins Auge gefasst. Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, sollte es allerdings kaum Stände mit Getränken und Essensangeboten geben, an denen sich längere Schlangen bilden könnten. „Stattdessen hatten wir uns einen Kunsthandwerkermarkt vorgestellt, ähnlich dem, der eigentlich im Herbst stattfindet und der diesmal ausgefallen ist“, berichtet Verena Haupt von der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. „Doch nun ist alles abgesagt. Und das gilt auch für die übrigen geplanten Veranstaltungen in unseren Ortsgemeinden.“ Stadtbürgermeister Michael Vettermann (FDP) bedauert die Absagen: „Uns ist durchaus bewusst, dass sich alle Beteiligten bereits sehr darauf gefreut haben, jedoch sind wir der Meinung, dass die Gesundheit klar vorgeht. Daher sind wir davon überzeugt, dass die Entscheidung im Sinne und zum Schutz aller Beteiligten ist.“

Winnweiler

„In Winnweiler wird kein Weihnachtsmarkt stattfinden“, stellt Rudolf Jacob (CDU), Orts- und Verbandsbürgermeister, fest. „Es gibt eventuell in kleinem Rahmen eine private Initiative rund um die Igelborner Hütte. Aber da ist meines Wissens noch gar nichts beschlossen oder organisiert. Wir müssen ja alle erst einmal abwarten, wie sich die Dinge um das Virus entwickeln.“ So hieß es zunächst. Nun sieht die Sache – wie befürchtet – anders aus: „Das mit der Waldweihnacht schaffen wir nicht“, teilt Ernst Kurz von der Igelborner Hütte mit. „Da wir im November schließen müssen, ist die Zeit anschließend zu knapp, um noch etwas auf die Beine zu stellen.“

Kirchheimbolanden

Ähnlich äußert sich auch Stadtbürgermeister Marc Muchow (CDU) in einer Pressemitteilung: „Die Stadt Kirchheimbolanden sagt nach eingehenden Beratungen mit den drei Beigeordneten den Christkindlmarkt endgültig ab. Wir treffen diese Entscheidung schweren Herzens, doch die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie lässt uns keine andere Wahl. Uns ist bewusst, welch hohen Stellenwert der Christkindlmarkt genießt. Aber der Schutz der Gesundheit hat für uns oberste Priorität.“