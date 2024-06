In der Masters-Klasse 55 gewann sie die Bronzemedaille in ihrer Paradedisziplin.

In Erding fanden am Wochenende die deutschen Meisterschaften der Leichtathletik Masters statt. Für den SV Kirchheimbolanden war Katrin Niggul am Start.

In der Klasse W55 hatte sich Katrin Niggul für drei Disziplinen qualifiziert. In ihrer Paradedisziplin, dem Diskuswerfen, mischte sie im Kampf um die Spitze mit. Das wurde mit dem dritten Platz und der Weite von 27,43 Metern belohnt. Im Hammerwerfen und Kugelstoßen hat sie nach ihrem längeren Trainingsausfall noch Nachholbedarf. Im Hammerwurf zeigte sie sich aber verbessert. Mit einer Weite von 32,69 Metern und sechs gültigen Versuchen belegte sie den fünften Platz. Auf dem gleichen Rang landete sie auch im Kugelstoßen. Mit 9,91 Metern verfehlte sie die angestrebten zehn Meter nur knapp.

Der Nachwuchs der SVK-Leichtathleten war in Heuchelheim bei Frankenthal im Einsatz. Dort startete das Geschwisterpaar Miana und Timon Steinbach. Zuerst absolvierten sie einen Dreikampf. Hier belegte Timon Steinbach den vierten Platz, seine Schwester Miana wurde Elfte. Noch besser lief es für die beiden dann über 800 Meter. Hier kamen beide in ihrer jeweiligen Altersklasse auf den dritten Platz. Bemerkenswert: Beide liefen mit 3:34,0 Minuten die exakt gleiche Zeit.