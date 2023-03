Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 11. Februar 2020 war ein ganz besonderer Tag für Katharina Pfannkuchen. In der Gemeindehalle von Mörsfeld stand sie im Anschluss an die Generalversammlung des Gesangvereins im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit – eine Rolle, die so gar nicht zu ihr passen will.

„Das ist nicht so meine Art, wenn alle auf mich schauen“, bemerkt sie zu der Situation, die sie trotzdem genossen hat. Sie wurde nämlich geehrt, mit Worten und mit Geschenken für