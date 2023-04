Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat Fragen aufgeworfen. Unter anderem: Wie steht es um den Katastrophenschutz hier vor Ort? Was ein Plan namens „BEP“ damit zu tun hat und warum die 120 Sirenen im Kreis wenig nützen, erklären Landrat Rainer Guth und Kreisfeuerwehrinspekteur Eberhard Fuhr im Gespräch mit der RHEINPFALZ.