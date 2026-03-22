Was sich am Samstag zwischen Dreisen und Langmeil abspielt, wirkt wie ein reales Unglück. Tatsächlich handelt es sich um eine großangelegte Katastrophenschutzübung.

Rund 180 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz probten gemeinsam den Ernstfall. Angenommen wurde ein schwerer Unfall auf der Bahnstrecke: Ein Auto war auf die Gleise geraten und von einem Personenzug erfasst worden, der Motorraum des Autos begann zu brennen. Der Zug konnte nur durch eine Notbremsung zum Stehen gebracht werden. Die Folge: In den beiden Waggons stürzten rund 50 Fahrgäste durcheinander, prallten gegen Sitze und Gänge und verletzten sich teilweise schwer.

Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Fahrzeug. Die Einsatzstelle stellte die Retter vor eine besondere Herausforderung: Die Bahnstrecke verläuft an der Unfallstelle rund acht Meter unterhalb einer Brücke, flankiert von dichtem Bewuchs, Bäumen und Gestrüpp. Ein direkter Zugang schien zunächst kaum möglich. Vom Brückenrand aus nahm der örtliche Einsatzleiter Kontakt mit dem Lokführer auf – per Zuruf. „Ist alles in Ordnung? Steht die Lok sicher? Wie viele Fahrgäste sind in den Waggons?“

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„Unter der Lok liegt auch noch jemand“

Währenddessen blickten verunsicherte Menschen aus den Zugfenstern, darunter mischten sich Schmerzensschreie und Hilferufe aus der Tiefe. Gleichzeitig drohte sich das Feuer am Auto auszubreiten. Binnen Minuten traf ein Einsatzfahrzeug nach dem anderen ein. Schläuche und Strahlrohre wurden mit Seilen hinabgelassen, während sich andere Kräfte ihren Weg durch das Gestrüpp bahnten. Mit Äxten und Motorsägen ausgerüstet, seilten sich Feuerwehrleute den Hang hinunter. Über ihnen klapperten Aluminiumleitern, die von den Fahrzeugdächern geholt wurden.

Schließlich erreichten die ersten Einsatzkräfte den Unfallort. Ein Teil begann sofort mit der Brandbekämpfung am Fahrzeug, während andere die Lage erkundeten. Dann die nächste dramatische Meldung über Funk: „Unter der Lok liegt auch noch jemand.“ Im Inneren des Zuges befanden sich zahlreiche Verletzte – dargestellt von realistisch geschminkten Mimen mit offenen Brüchen und Platzwunden, manche waren bewusstlos.

Das Szenario: ein Zugunfall auf der Zellertalbahnstrecke zwischen Dreisen und Lohnfeld mit einem Auto. Foto: Helmut Dell Das Unfallauto fing Feuer. Foto: Helmut Dell Drei Menschen befanden sich im Fahrzeug. Die Verletzten wurden aus dem brennenden Auto gerettet. Foto: Helmut Dell Am Sammelplatz kümmerten sich Helfer des Kriseninterventionsteams um die psychologische Unterstützung von Verletzten und Einsatzkräften. Andere versorgten Gerettete mit Snacks und Getränken. Foto: Helmut Dell Von der Brücke aus beobachtete die Einsatzleitung das Geschehen. Foto: Helmut Dell Dichtes Gestrüpp erschwerte die Arbeit am Hang. Foto: Helmut Dell Mit Steckleitern wurde eine Nottreppe gebaut, um zum Unfallort zu gelangen. Foto: Helmut Dell Die Wehrleute bereiten die Löschwasserversorgung vor. Foto: Helmut Dell Mit dem Lokführer wurden die wichtigsten Fakten geklärt. Foto: Helmut Dell Das Opfer unter der Lok konnte gerettet werden. Foto: Helmut Dell Um die Waggons problemlos zu verlassen, wurden Podeste aufgebaut. Foto: Helmut Dell Unverletzte Fahrgäste sammelten sich am hinteren Teil des Zuges. Foto: Helmut Dell Die Rettungswagen an der Einsatzstelle. Foto: Helmut Dell Abtransport von Verletzten im Gleisbett. Foto: Helmut Dell Mit Schlepptragen wurden die Verletzten nach oben gezogen. Foto: Helmut Dell Die Zusammenarbeit der verschiedenen Rettungsorganisationen wurde geprobt. Foto: Helmut Dell Die technische Einsatzleitung im neuen Einsatzleitwagen 2 bei der Koordination. Foto: Helmut Dell Der Rettungsdienst im Einsatz. Foto: Helmut Dell Es gab sowohl lebensgefährlich verletzte Personen als auch schwer und leicht Verletzte. Foto: Helmut Dell Foto 1 von 19

Währenddessen wuchs über die Böschung hinweg eine improvisierte Verbindung zur Einsatzstelle: Acht Steckleitern wurden zu einer stabilen Leitertreppe verbunden, um den Höhenunterschied zu überwinden. Parallel trafen weitere Kräfte ein, darunter ehrenamtliche Helfer der Schnelleinsatzgruppen des Deutschen Roten Kreuzes sowie Rettungswagen aus dem gesamten Donnersbergkreis.

Auch sie mussten den steilen Weg über die Leitertreppe nehmen, um zu den Waggons zu gelangen. Unten angelangt begann die medizinische Sichtung. Jeder Betroffene wurde untersucht und je nach Verletzungskategorie eingestuft – von leicht verletzt bis lebensbedrohlich. Patientenanhänger mit Namen und Befunden dokumentierten den Zustand der Verletzten.

Aufwendiger Transport der Verletzten

Eine weitere Schwierigkeit: Die Eingänge der Waggons lagen rund drei Meter über den Gleisen. Um Verletzte sicher herauszubringen, ließen die Einsatzkräfte Plattformen hinab und bauten sie an den Türen auf. Gleichzeitig wurden zusätzliche Leiterzugänge geschaffen, damit weitere Helfer zur Unfallstelle gelangen konnten. Während Unverletzte sich hinter dem Zug sammelten und später über die Gleise aus dem Gefahrenbereich geführt wurden, begann für die Verletzten der aufwendige Transport nach oben. In Korbtragen fixiert, wurden sie mit Leinen über die Leitertreppe hinaufgezogen.

Oben warteten Rettungssanitäter mit medizinischem Equipment und kümmerten sich um die Erstversorgung. Dabei kamen vor allem junge Menschen zum Einsatz, die zurzeit in Ausbildung zum Rettungssanitäter sind. Zusätzlich waren fünf Notärzte im Einsatz. Am Sammelplatz wurden die Verletzten stabilisiert und für den Weitertransport vorbereitet. Die Bilanz des Übungsszenarios: neun lebensgefährlich Verletzte, fünf Schwerverletzte und elf Leichtverletzte.

Zufrieden, aber Verbesserungspotenzial

Eine besondere Premiere: Erstmals kam im Donnersbergkreis ein automatisches System zur Patientenverteilung zum Einsatz. In enger Zusammenarbeit zwischen Einsatzleitung, Leitstelle und dem Westpfalz-Klinikum wurden nach der Alarmierung die verfügbaren Krankenhauskapazitäten erfasst und die Patienten entsprechend der Schwere ihrer Verletzungen verteilt. Dabei spielten die zuvor ausgestellten Patientenbegleitkarten eine zentrale Rolle.

Koordiniert wurden alle Maßnahmen im Einsatzleitwagen Gesundheit, in dem der Rettungsdienst seine Abläufe bündelte. Dort wurde entschieden, welcher Rettungswagen oder welcher Hubschrauber welchen Patienten transportiert. Parallel arbeitete die technische Einsatzleitung im neuen Einsatzleitwagen 2, der erst seit wenigen Wochen im Donnersbergkreis stationiert ist. Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jürgen Karheiding leitete mit seinem Führungsstab die Lagebewertung und weitere Maßnahmen.

Nach mehreren Stunden endete die Übung – mit vielen erschöpften, aber zufriedenen Gesichtern. Übungsleiter Christian Füllert, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Winnweiler und maßgeblich an der Planung beteiligt, zeigte sich ebenso wie Karheiding zufrieden mit dem Ablauf. Besonders hervorgehoben wurde die schnelle und reibungslose Zusammenarbeit der verschiedenen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Katastrophenschutzeinheiten. Ganz ohne Kritik blieb die Übung dennoch nicht – und genau das sei gewollt, betonte Karheiding: „Sicher gibt es noch Verbesserungspotenzial. Aber genau dafür machen wir solche Übungen.“