Gleich zwei Diebstähle von Katalysatoren in der Standenbühler Friedhofstraße sind der Polizei in den vergangenen Tagen gemeldet worden. Zum einen haben die Täter die Scheibe eines Wagens eingeschlagen und das auf dem Rücksitz liegende Teil gestohlen. Im anderen Fall ist der betroffene Pkw aufgebockt und der Katalysator ausgebaut worden. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Kirchheimbolanden, Telefon 06352 9110.