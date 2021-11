Zwischen Mittwoch, 3. November, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 4. November, 8.30 Uhr, wurde an einem roten Transporter der Marke Iveco, der in Rüssingen auf dem Parkplatz am Sportplatz stand, der Katalysator abgetrennt und entwendet. Die Polizei in Kirchheimbolanden sucht nun Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt sie unter Telefon 06352 911-2700 entgegen.