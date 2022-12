Zweimal hat die Kampagne coronabedingt ausfallen müssen – jetzt drängen die Fasnachter der Kibo Karnevalgesellschaft zurück auf die Live-Bühne und sind voller Vorfreude auf die närrischen Veranstaltungen im Januar und Februar.

Unter dem Motto „Singe, Lache – was e Glück, die Kibo-Narre sinn zurück“ finden jeweils in der Stadthalle drei Prunksitzungen (28. Januar, 04. und 11. Februar), daneben die Jugendsitzung (5. Februar) und die Seniorensitzung (22. Januar) statt. Für Letztere werden keine Karten benötigt, Tickets für die weiteren Sitzungen gibt es im Online-Shop unter fasnacht-in-kibo.de, beim Studio C, Pommernstraße 10 in Kirchheimbolanden, sowie nach telefonischer Terminvereinbarung unter 06352 749100.

Laut Rainer Conrad, Präsident der Kibo Karnevalgesellschaft, wartet auf die Besucher ein gewohnt anspruchsvolles und kurzweiliges Programm „mit allem, was man am kreisstädtischen Karneval so lieb gewonnen hat“. Wer mit dabei sein will, solle sich allerdings beeilen: Der Vorverkauf sei sehr gut angelaufen, so Conrad.