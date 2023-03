Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

100 Kilometer an einem Tag laufen, ist eine sportliche Leistung, die nicht jeder so leicht erbringt. Und schon gar nicht nach nur drei Monaten Training. Karsten Kroll aus Gauersheim hat genau das gemacht und über 1000 Euro für einen guten Zweck gesammelt. Dabei ging unterwegs noch so einiges schief.

Die Idee zu dem Lauf ist Karsten Kroll ganz spontan gekommen. Da ihm als Coach für Motivation, Willenskraft und Schlaf die meisten Vorträge dieses Jahr wegen Corona weggefallen sind, wollte der