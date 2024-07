Für die Karrieremesse „Pflege und Gesundheit“ werden noch interessierte Pflege- und Gesundheitseinrichtungen gesucht, die sich an diesem Tag präsentieren möchten. Die Anmeldefrist läuft bis Mittwoch, 7. August. Die Messe findet am Freitag, 27. September, ab 9 Uhr in den Räumen der Berufsbildenden Schule (BBS) in Rockenhausen statt. Das Projekt wird von der Verwaltung des Donnersbergkreises und mit dem Veranstaltungsteam um Job-Aktiv-Managerin Gerda Gauer ausgerichtet. Ziel der Messe ist es, junge Menschen sowie Interessierte über Berufe in der Gesundheitsbranche zu informieren. Zudem wolle man um Fachkräfte werben. Der Pflege- und Gesundheitsbereich biete vielfältige Karrierechancen, heißt es in einer Pressemitteilung. Vor allem folgende Personenkreise möchten die Messeveranstalter ansprechen: Absolventen Berufsbildender Schulen sowie Schüler der Donnersberger Schulen, die die mittlere Reife anstreben. Weiterhin Berufsrückkehrer und Menschen in Aus- und Weiterbildung, die vom Jobcenter eingeladen werden.

Interessierte, die bei der Messe ausstellen wollen, können sich an Job-Aktiv-Managerin Gerda Gauer wenden, E-Mail Gerda.Gauer@t-online.de, Telefon 06753 2893.