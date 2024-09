Die Karrieremesse in der Sporthalle der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis in Rockenhausen, Alleestraße 8, dreht sich wieder rund um die Themen Pflege und Gesundheit. Die Veranstaltung am Freitag, 27. September, 9 bis 13 Uhr, richtet sich an Berufsrückkehrer, Menschen, die sich beruflich neu orientieren wollen, sowie Schülerinnen und Schüler, die eine zukunftssichere Stelle suchen. Mehr als 20 Aussteller informieren über Ausbildung, Weiterbildung, Studium und Beschäftigung im Gesundheitssektor. Besucher können innerhalb kurzer Zeit Gespräche mit potenziellen Arbeitgebern führen und sich über Chancen im Gesundheitssektor informieren – ungeachtet dessen, ob sie bereits auf der Suche nach einem Ausbildungs- oder Studienplatz sind oder sich nur orientieren möchten.

Die Messe – der Eintritt ist frei – wird organisiert von der LAG Donnersberger und Lautrer Land sowie dem Wirtschaftsforum Donnersberger Land in Kooperation mit der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis.