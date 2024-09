Die Karrieremesse „Pflege & Gesundheit“ findet am Freitag, 27. September, zwischen 9 und 13 Uhr in der Sporthalle der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis, Alleestraße 8 in Rockenhausen statt. Dort informieren Aussteller über Ausbildung, Weiterbildung, Studium und Beschäftigung rund um Gesundheit und Pflege. Von der spartenbezogenen Berufsmesse können sich potenzielle Auszubildende ebenso angesprochen fühlen wie Studieninteressierte, Umschüler, Weiterbildungsinteressierte, Arbeitssuchende und Berufsrückkehrer.