Ein Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt, kombiniert mit einer Plattform für Betriebe, die ihre Ausbildungs- und Beschäftigungsangebote darstellen – das erwartet Besucher beim Donnersberger Sommergipfel am Freitag, 24. Juni.

Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis plant diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden und unterstützt durch die Sparkasse Donnersberg bei freiem Eintritt auf dem höchsten Berg der Pfalz. Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung der Kreisverwaltung möchte dabei auch den Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region eine Plattform bieten. Los geht es beim Donnersberger Sommergipfel um 15 Uhr mit der Premiere der neuen Inszenierung des Rotznasentheaters „Reise ins #digi/Tal“. Ein Abenteuerstück für Kinder ab acht Jahren über Mobbing, Freundschaft und Digitalisierung. Ab 16 Uhr schließt sich ein „Markt der Möglichkeiten“ mit zahlreichen Angeboten und auch einem Bühnenprogramm an, unter anderem mit dem Falkner Achim Häfner aus Bisterschied, der Gesangvereinskapelle Rockenhausen, dem Alphorntrio Selztal und vielem mehr. Auch der Nostalgiebus, Baujahr 1955, mit dem verschiedene Touren angeboten werden, kann besichtigt werden. Um 19 Uhr folgt ein Donnersberg-Abend, bei dem Magie auf Musik trifft, moderiert von Fabian Kelly. Um 21 Uhr schließlich nimmt die Band Magic zum 50-jährigen Bestehen der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden die Besucher mit auf eine Reise durch 30 Jahre Musikgeschichte.

Teil des Donnersberger Sommergipfels soll auch eine Plattform für Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region sein. Betriebe haben dabei die Möglichkeit, für ihre Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten zu werben. Dafür kann man unter www.donnersberg.de einen Anmeldebogen herunterladen, der dann in Kombination mit einem Bild und dem Firmenlogo an die Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung geschickt werden soll. Während des Donnersberger Sommergipfels sollen die Beschäftigungsmöglichkeiten auf den Plakatbannern entlang der frequentierten Laufwege sowie in einem Video-Clip präsentiert werden. Auch auf einer speziellen Online-Plattform zum Donnersberger Sommergipfel sollen die eingereichten Stellen veröffentlicht werden.

Info

Weitere Informationen zur Karrieremeile beim Donnersberger Sommergipfel per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@donnersberg.de.