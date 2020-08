Stabwechsel beim Karnevalverein Rohau in Rockenhausen: Mit der Jahreshauptversammlung im Sportheim Obermühle endete die Ära Ingo Pregernig, der den Verein seit seiner Gründung 2009 – und damit fast elf närrische Jahre lang – geführt hat. Sichtlich gerührt nahm der 49-Jährige den stehenden Beifall entgegen, mit dem die Mitglieder ihm einen würdigen Abschied bereitet haben. Unumstritten auch die Wahl seines Nachfolgers: Alle 30 anwesenden Stimmberechtigten votierten für den bisherige „Vize“ Armin Kreis.

Doch zuvor hatte Ingo Pregernig die eine oder andere Träne zu verdrücken – kein Wunder, bei so vielen Dankesworten und -karten, Geschenken und Emotionen. Lob, das er gerne zurückgab: „Auch ich habe danke zu sagen – an alle Vorstandskollegen, Aktiven und Helfer. Ganz besonders möchte ich meine Frau Sandra hervorheben, die mir immer den Rücken freigehalten hat“, betonte Pregernig in seinen Abschiedsworten.

Der scheidende Rohau-Chef war Mitinitiator, als es am 17. November 2009 mit weiteren 27 Mitgliedern zur Vereinsgründung kam. Nicht nur als Vorsitzender hat er den Verein exakt zehn Jahre, neun Monate und drei Tage geprägt: Der Österreicher war auch aktiver Tänzer im Männerballett. Und allen voran war er mit seinem Knowhow als Mediengestalter Jahr für Jahr die Triebfeder für atemberaubende Bühnenbilder bei den Prunksitzungen.

Stolz sei er auf den Verein, der mittlerweile 205 Mitglieder zähle und nicht zuletzt durch die Eingliederung von Tanzgruppen und Garde alles andere als nur saisonal lebe, so Pregernig. Von „Schiff Ahoi!“ bis zur „närrischen Jubiläumsgala“ – bei elf Sitzungen, die in der Fasnacht so bedeutende Zahl, stand er in der Verantwortung. „Ich bin hier mit allen Leuten, dem ganzen Team, immer gut zurechtgekommen. Ich denke, wenn man das über so lange Zeit so engagiert macht, dann ist es auch möglich aufzuhören. Wo keine Flamme mehr ist, kann kein Feuer entstehen“, begründet Pregernig seinen „Ausstieg“ - wenngleich er betonte, dem Rohau als Helfer erhalten zu bleiben.

Vorstand einstimmig gewählt

Für ihn rückt nach fünf Jahren als zweiter Vorsitzender nun Armin Kreis ins erste Glied. Ebenso einstimmig wurden die weiteren Vorstandsposten vergeben: Fabian Schmitt übernimmt von Joseph Blaum das Amt des Schriftführers, Letzterer komplettiert anstelle von Steffen Glaß das Führungsquartett.

Zu Kassenprüfern wurden Isabelle Nieradzik, Joachim Neubrech und Thorsten Bienroth bestimmt. „Ein neues, verjüngtes Team schiebt neue Gedanken an. Es geht um das Wohlergehen des Vereins und nicht darum, wer wie lange dabei ist“, sieht Pregernig, der in Kürze sein Haus in Bolanden beziehen wird, „seinen“ Rohau für die Zukunft gut aufgestellt.

Diskutiert wurde die Frage, wie die kommende Kampagne in Corona-Zeiten aussehen könnte. Noch hält man sich diesbezüglich seitens des Karnevalvereins bedeckt, aber eine Prunksitzung in gewohntem Rahmen scheint ausgeschlossen, eine alternative Form unwahrscheinlich zu sein. Froh ist man, dass am 13. September – dem eigentlichen Herbstfest-Sonntag – die Rohau-Tanzgruppen „Rising Stars“ und „ROK-Queens“ zusammen mit den „Tanzmäusen“ und „Illusions“ von der Vereinigten Turnerschaft Rockenhausen ab 15.30 Uhr im Schlosspark auftreten werden. Gutes Wetter vorausgesetzt, verspricht dies in schweren Zeiten ein kleines bisschen Normalität...