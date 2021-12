Karl Ruppert, mit Leib und Seele „Ur-Moscheler“ (Geburtsjahrgang 1945), begeisterter Fastnachter und Versereimer, hat ein 51-seitiges Heft mit dem Titel „Heimat und Kunst in Versen und Bildern“ herausgegeben. Von Stücken über Obermoschel bis zum Keiler Erwin hat er dabei viele Themen abgearbeitet.

Im Vorwort schreibt er, dass er schon in seiner Schulzeit feststellte, dass er gerne und gut mit Wörtern spielen könne. Bei vielen Festen in der Familie wurde deswegen ein „gereimter Vortrag“ von ihm erwartet. Auch die „Pälzer Mundart“ beherrscht er perfekt. In seinem Heft streift er viele Bereiche seines bisherigen Lebens und fasst sie in Reimen und in Mundart zusammen. Angefangen von seiner Heimatstadt Obermoschel, über den Moscheler Weinbau und den Wein selbst, die Moschellandsburg als Wahrzeichen der Stadt, über Frühling, Sommer, Herbst und Winter mit der „Urlaubsräs“ im Sommer oder den „Schlachtfeschden“ im Herbst und Winter.

Auch „Jägerlatein“ mit dem Keiler „Erwin“, aufgefangen bei launigem Schüsseltreiben (dem gemeinsamen Essen nach der Jagd) am Stammtisch, hat er in Reimen humorvoll und hintergründig „verarbeitet“. Die Kinder, vor allem seine Enkel, sind ihm ans Herz gewachsen. Und so sind auch über diese gereimte „Stickelcher“ zu finden.

Karl Ruppert betreute 20 Jahre lang die Stipendiaten des Kunstfördervereins des Donnersbergkreises, die alljährlich für drei Monate in der kleinsten pfälzischen Stadt wohnten und so Kunst auf unterschiedliche Art und Weise kennenlernen durften, so Ruppert. Bei diesen Begegnungen hat er oft Bilder und Arbeiten geschenkt bekommen, die nun im neu erschienen Heft die Seiten auflockern.

Info