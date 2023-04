Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Karl-Heinz Klos ist Gründungsmitglied des LC Donnersberg. Den Traillauf, den der LCD am Samstag zum vierten Mal veranstaltet und der an der Gemeindehalle in Imsbach ab 9 Uhr gestartet wird, liegt dem 71-Jährigen besonders am Herzen. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ spricht er über seine Leidenschaft für den Trail, der früher einen anderen Namen hatte.

Herr Klos, was macht eigentlich den besonderen Reiz eines Traillaufs aus?

Der Trail ist etwas anderes als ein Stadtmarathon oder ein Volkslauf. Er hat eine eigene Klientel.