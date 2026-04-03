Bezirksligist SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler hat den Vertrag mit Trainer Karl-Heinz Halter verlängert. Der 67-Jährige sieht viel Potenzial bei den Donnersbergern.

Die Sportliche Leitung ist mit Trainer Karl-Heinz Halter sehr zufrieden. Der erfahrene Coach hatte im Sommer 2025 die Spielgemeinschaft Rockenhausen/Dörnbach übernommen, die nach dem Zusammenschluss mit dem SV Gundersweiler im Juli noch erweitert wurde.

„Karl-Heinz Halter ist halt ein Typ“, sagt Thorsten Trost, der Vorstand Sport des FV Rockenhausen, und betont: „Er musste sich hier umstellen. Einige Dinge, auf die er hier getroffen ist, kannte er eben von seinen alten Vereinen nicht. Aber er hat für sich eine Lösung gefunden und sich auch an die Mannschaft angepasst. Und er macht eben eine großartige Arbeit. Wir wollten ihn weiter haben und sind glücklich, dass er für die kommende Saison zugesagt hat.“

Die SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler steht derzeit in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga West auf dem zweiten Platz. Die Donnersberger haben mit 53 Punkten genauso viele Zähler wie der aktuelle Spitzenreiter SV Nanz-Dietschweiler geholt. Allerdings hat die SG schon zwei Partien mehr als der SV Nanz-Dietschweiler absolviert. Der Vorsprung von Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler auf den Ligadritten SG Portuguesa Kaiserslautern-FCK III beträgt drei Punkte. Die Lauterer haben noch ein Nachholspiel. „Wir sind sehr glücklich, dass wir in dieser Saison oben mitspielen, allerdings war das eigentlich nicht von vornherein geplant und kommt etwas überraschend“, sagt Thorsten Trost, der weiter betont: „Jetzt spielen wir vorne mit und vielleicht können wir ja sogar noch um Platz eins mitmischen, aber ein Aufstieg ist sicherlich kein Muss.“

Halter: „Ich fühle mich angenommen“

Karl-Heinz Halter sagt: „Ich arbeite wirklich sehr gerne mit den Leuten der drei Vereine zusammen. Das ist alles super angenehm und ich fühle mich da wirklich angenommen. Das sind alles sehr engagierte Personen.“ Der Trainerfuchs macht aber klar, dass er von seinen Spielern in Zukunft mehr erwartet. „Ich kannte das, was ich bei der SG hier lernen musste, von meinen alten Vereinen einfach nicht“, sagt auch er. „Die Trainingsbeteiligung könnte auf jeden Fall besser sein. Obwohl es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, spielen wir aber tatsächlich in der Liga oben mit. Was mich dann doch überrascht. Das heißt dann auch: Wir haben ganz viel Potenzial. Wenn der ein oder andere Spieler vielleicht einfach noch mehr Engagement in der Hinrunde gezeigt hätte, wären wir vielleicht noch besser. Das ärgert mich: Wenn man sieht, wie fahrlässig hier Potenzial verschenkt wird“, sagt der 67-Jährige.

Eine bittere Niederlage

Vor allem die 2:4-Auswärtsniederlage beim abstiegsbedrohten SV Palatia Contwig am 15. März stößt Halter noch immer auf. „Da haben wir verloren, weil wir einfach nicht die nötige Disziplin an den Tag gelegt haben, die ich mir eigentlich von den Jungs wünsche“, sagt der Coach. Nicht nur die drei Punkte musste die SG damals abgeben. Mit Enes Ülkü und Alexander Schneider verlor die SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler in der Partie in Contwig auch zwei Schlüsselspieler durch Rote Karten. Ülkü hat seine Sperre wieder abgesessen. Schneider dagegen bekam eine Sperre von fünf Begegnungen. „Wir haben dann ohne beide die zwei Topspiele gegen die SG Eppenbrunn und gegen Olympia Ramstein gewonnen. Aber auf Dauer kann sich so ein Verlust von zwei wichtigen Spielern dann schon rächen. Das ist schade“, sagt Karl-Heinz Halter.

Dass der Coach Disziplin und Engagement im Team bemängelt, hat er auch den Kluboffiziellen zu verstehen gegeben. Dennoch ist Halter weiter hochmotiviert. „Ich werden versuchen, in der Sommerpause frisches Blut einfließen zu lassen, zwei, drei Akteure zu holen, und dann denke ich, dass wir uns da verbessern werden. Schön ist auch, dass mittlerweile ehemalige A-Jugendspieler, die vor meiner Zeit den Verein verlassen haben, jetzt wieder zurückgekehrt sind. Das sind junge, talentierte Akteure, die dem Verein weiterhelfen können.“ Halter macht auch klar: „Wir haben keinen Druck aufzusteigen, wie gesagt, dass wir da vorne mitspielen können, hätte ich so gar nicht gedacht.“

So geht es weiter

Am Sonntag, 12. April, trifft die SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler auswärts auf den VfB Reichenbach. Da soll der nächste Dreier eingefahren werden und der Druck auf den SV Nanz-Dietschweiler hochgehalten werden. Eine Woche später steht dann das Topspiel zu Hause gegen den derzeitigen Bezirksligadritten SG Portuguesa Kaiserslautern-FCK III an. Die Partie könnte in Sachen Vizemeisterschaft richtungsweisend werden.

Thorsten Trost, der Sportvorstand des FV Rockenhausen, betont: „In der kommenden Saison werden die erfahrenen Spieler in der Mannschaft kürzertreten. Wir werden sicherlich einen Umbruch in der Mannschaft haben. Wir denken, dass Karl-Heinz Halter dafür der absolut richtige Mann ist, er soll diesen Weg mit uns gehen. Da freuen wir uns drauf.“