Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Corona. Eine schmerzhaft vollzogene Verbandsgemeindefusion. Der kurzfristige Rücktritt des Vorgängers: Es gibt einfachere Umstände, Ortsbürgermeisterin zu werden, als Karin Wänke sie vorgefunden hat. Und sie ist in der Geschichte von Alsenz zudem die erste Frau in diesem Amt. Sie übt es aus mit spürbarer Freude, fühlt sich in Rat und Gemeinde bestätigt.

Dabei wird ihr kommunikatives, soziales Wesen ihr sehr zugute kommen. „Ich bin ein Menschen-Mensch“, sagt die Christdemokratin von sich. Mit Menschen wertschätzend