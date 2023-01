Auch am Wochenende stehen wieder diverse Kappen- und Prunksitzungen an. Die Kappensitzung in der Schlossberghalle Gaugrehweiler am Samstag, 28. Januar, ist allerdings schon seit einiger Zeit ausverkauft. Deswegen hat sich der Verein etwas Besonderes einfallen lassen: Alle, die keine Karten für die Veranstaltung am Samstag bekommen konnten, haben die Chance, die Generalprobe am Freitag zu besuchen. Das Programm startet um 19.11 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse.