Wie das Bischöfliche Ordinariat in Speyer mitteilt, stehen Anfang September mehrere Stellenwechsel von Geistlichen im Bistum Speyer an. Das betrifft auch die Pfarrei Heilige Anna in Kirchheimbolanden.

Laut einer Pressemitteilung des Ordinariats wird Kaplan Bhaskarrao Anakarala, dessen aktuelle Wirkungsstätte die Pfarrei Heilige Anna in Edenkoben ist, in die gleichnamige Pfarrei in Kirchheimbolanden wechseln. Dafür wechselt Kaplan Raveendra Mundlapati, der derzeit in Kirchheimbolanden tätig ist, nach Edenkoben.